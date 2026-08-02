Stanković: Prezadovoljan sam trenutnom formom, rastemo iz utakmice u utakmicu

Danas pre 5 sati  |  Beta
Stanković: Prezadovoljan sam trenutnom formom, rastemo iz utakmice u utakmicu
Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je da je prezadovoljan trenutnom formom ekipe, kao i da se nada da će igrači pokazati istu želju protiv Hapoel Ber Ševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona. – Dosta pričamo o tome koliko je ko jak od protivnika, a ja bih voleo da se stavimo malo sa druge strane, koliko smo mi jaki, koliko smo mi nezgodni, koliko smo mi brzi, koliko smo mi tehnički potkovani. Sa velikom željom i voljom, jeste protivnik bio ‘slab’
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