Stanković: Prezadovoljan sam trenutnom formom, rastemo iz utakmice u utakmicu

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je da je prezadovoljan trenutnom formom ekipe, kao i da se nada da će igrači pokazati istu želju protiv Hapoel Ber Ševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona. – Dosta pričamo o tome koliko je ko jak od protivnika, a ja bih voleo da se stavimo malo sa druge strane, koliko smo mi jaki, koliko smo mi nezgodni, koliko smo mi brzi, koliko smo mi tehnički potkovani. Sa velikom željom i voljom, jeste protivnik bio ‘slab’