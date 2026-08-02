Počinje prijava za 30.000 turističkih vaučera: Evo ko ima pravo na 10.000 dinara

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Počinje prijava za 30.000 turističkih vaučera: Evo ko ima pravo na 10.000 dinara

Ministar turizma i omladine Husein Memić najavio je danas da će u ponedeljak, 3. avgusta, od 8.00 časova početi prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara, a prijave će se podnositi na šalterima korporativnih pošta širom Srbije.

Program je namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara, imajući u vidu da su upravo oni prethodnih godina bili najbrojniji korisnici ove mere podrške domaćem turizmu, saopšteno je danas iz resornog ministarstva. "Pozivam sve penzionere koji ispunjavaju uslove da se prijave i iskoriste mogućnost da odmor provedu u nekoj od brojnih turističkih destinacija širom Srbije. Turistički vaučeri pokazali su se kao jedna od najuspešnijih mera za razvoj
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