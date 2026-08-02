Od sutra počinje prijava za vaučere za odmor u Srbiji

Stav.life pre 46 minuta  |  Beta
Od sutra počinje prijava za vaučere za odmor u Srbiji

Ministar turizma i omladine Husein Memić najavio je da će sutra penzionerima biti podeljeno 30.000 vaučera za odmor u Srbiji te da će vrednost kupona iznositi 10.000 dinara.

On je u intervjuu za dnevni list Kurir kazao da je mera namenjena penzionerima koji imaju primanja manja od 80.000 dinara te da će vaučere moći da preuzmu u poštama širom zemlje. „Kako bi se sprečila zloupotreba vaučera, to jest njihovo umnožavanje, kopiranje ili falsifikovanje, predviđeno je da se izrade na papiru koji omogućava maksimalnu zaštitu od navedenog. Na svakom vaučeru se nalazi vodeni žig. Na taj način štite se interesi korisnika vaučera, države i
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