Prijava za turističke vaučere počinje 3. avgusta

Prijava za 30.000 turističkih vaučera, vrednih po 10.000 dinara, počinje u ponedeljak, 3. avgusta, u 8 časova.

Zahtevi će se podnositi lično na šalterima korporativnih pošta širom Srbije, a program je namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. Uz popunjen obrazac potrebno je priložiti ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju. Obrazac se može preuzeti na internet stranicama Ministarstva turizma i omladine i Pošte Srbije. Ministar turizma i omladine Husein Memić pozvao je penzionere koji ispunjavaju