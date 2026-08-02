Prijava za turističke vaučere počinje 3. avgusta

iKragujevac pre 2 sata
Prijava za turističke vaučere počinje 3. avgusta

Prijava za 30.000 turističkih vaučera, vrednih po 10.000 dinara, počinje u ponedeljak, 3. avgusta, u 8 časova.

Zahtevi će se podnositi lično na šalterima korporativnih pošta širom Srbije, a program je namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara. Uz popunjen obrazac potrebno je priložiti ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju. Obrazac se može preuzeti na internet stranicama Ministarstva turizma i omladine i Pošte Srbije. Ministar turizma i omladine Husein Memić pozvao je penzionere koji ispunjavaju
Otvori na ikragujevac.com

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