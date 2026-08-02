Preokret mladih košarkaša Srbije protiv Estonije

Srpski tim je na poluvremenu imao zaostatak od šest poena (38:32), ali je pobedom završio turnir za deveto mesto na EP

TRENTO – Muška juniorska košarkaška reprezentacija Srbije, igrači do 18 godina, osvojila je deveto mesto na Evropskom šampionatu u Italiji, pošto je večeras u meču za plasman savladala Estoniju rezultatom 77:67. Srpski tim je na poluvremenu imao zaostatak od šest poena (38:32), ali je u nastavku preokrenuo i pobedom završio turnir, prenosi Tanjug. Andrej Bjelić bio je najefikasniji sa 19 poena, Luka Roganović ubacio je 14, a Đorđe Lilić 13 poena