Preokret mladih košarkaša Srbije protiv Estonije

Politika pre 2 sata
Preokret mladih košarkaša Srbije protiv Estonije

Srpski tim je na poluvremenu imao zaostatak od šest poena (38:32), ali je pobedom završio turnir za deveto mesto na EP

TRENTO – Muška juniorska košarkaška reprezentacija Srbije, igrači do 18 godina, osvojila je deveto mesto na Evropskom šampionatu u Italiji, pošto je večeras u meču za plasman savladala Estoniju rezultatom 77:67. Srpski tim je na poluvremenu imao zaostatak od šest poena (38:32), ali je u nastavku preokrenuo i pobedom završio turnir, prenosi Tanjug. Andrej Bjelić bio je najefikasniji sa 19 poena, Luka Roganović ubacio je 14, a Đorđe Lilić 13 poena
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Mladi košarkaši Srbije deveti na evropskom prvenstvu: Na kraju "orlići" savladali Litvaniu posle preokreta

Mladi košarkaši Srbije deveti na evropskom prvenstvu: Na kraju "orlići" savladali Litvaniu posle preokreta

Dnevnik pre 15 minuta
Mlade košarkašice Srbije posle preokreta savladale Letoniju na Evropskom prvenstvu u Švedskoj

Mlade košarkašice Srbije posle preokreta savladale Letoniju na Evropskom prvenstvu u Švedskoj

Dnevnik pre 10 minuta
Orlići se izvukli posle drame! Srbija velikim preokretom završila Evrobasket, evo i na kom mestu!

Orlići se izvukli posle drame! Srbija velikim preokretom završila Evrobasket, evo i na kom mestu!

Hot sport pre 1 sat
Srbija pobedom zatvorila malerozno prvenstvo: Orlići deveti u Evropi

Srbija pobedom zatvorila malerozno prvenstvo: Orlići deveti u Evropi

Mondo pre 1 sat
Srbija deveta u Evropi: "Orlići" pobedili Estoniju na Evropskom prvenstvu

Srbija deveta u Evropi: "Orlići" pobedili Estoniju na Evropskom prvenstvu

Večernje novosti pre 2 sata
Košarkaši Srbije deveti u Evropi

Košarkaši Srbije deveti u Evropi

B92 pre 2 sata
"Nikola je naša tajna - usadio nam je pobednički gen"

"Nikola je naša tajna - usadio nam je pobednički gen"

B92 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaTanjugEstonijaItalija

Sport, najnovije vesti »

IMT iznenadio Partizan i odneo tri boda iz Humske

IMT iznenadio Partizan i odneo tri boda iz Humske

Danas pre 30 minuta
Britanski premijer: Infantino nije pravi čovek da vodi FIFA

Britanski premijer: Infantino nije pravi čovek da vodi FIFA

Danas pre 1 sat
Sagovornici Danasa o napuštanju ideje o privatnim investitorima u FIFA: Fudbal jeste biznis, ali Infantino se ovog puta…

Sagovornici Danasa o napuštanju ideje o privatnim investitorima u FIFA: Fudbal jeste biznis, ali Infantino se ovog puta preigrao

Danas pre 1 sat
Randal Kolo Muani ponovo u klubu iz Torina

Randal Kolo Muani ponovo u klubu iz Torina

Danas pre 2 sata
Kerim Alajbegović novi igrač Juventusa

Kerim Alajbegović novi igrač Juventusa

Danas pre 4 sati