Temperature do 40 stepeni, sve službe u pripravnosti

RTK pre 1 sat
Temperature do 40 stepeni, sve službe u pripravnosti

Prema aktuelnim prognozama, područje Šumadije narednih dana zahvatiće izražen toplotni talas, a najviše temperature očekuju se od 5. do 8. avgusta, kada bi živa u termometru u većini mesta mogla da dostigne i 40 stepeni Celzijusa.

Kako navode iz Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, od 8. do 13. avgusta očekuje se privremeno slabljenje vrućina, uz lokalne nestabilnosti i maksimalne dnevne temperature od 30 do 35 stepeni, nakon čega se ponovo prognozira porast temperature i nastavak toplotnog talasa. Nadležni upozoravaju da dugotrajan period visokih temperatura povećava rizik od toplotnog udara, sunčanice i dehidratacije. Posebno su ugroženi deca, starije osobe, hronični bolesnici,
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