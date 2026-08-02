Tragedija kod Grdelice:Poginuo mladić, devojka povređena

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas nešto pre 10 časova dogodila ispod Sarajevskog mosta kod Grdelice, u pravcu ka Vranju, poginuo je mladić iz okoline Aleksinca, dok je devojka koja je bila sa njim na motociklu povređena.

Kako poše Rešetka po rečima čitaoca koji su se zatekli na mestu nesreće, motocikl je iz za sada neutvrđenih razloga sleteo sa puta, nakon čega su mladić i devojka ostali da leže na kolovozu. U Policijskoj upravi potvrđeno je da je mladić iz okoline Aleksinca podlegao povredama na licu mesta. Prema navodima očevidaca, Hitna pomoć je na mesto nesreće stigla tek oko pola sata kasnije.Nakon ukazane prve pomoći, povređena devojka je prevezena u zdravstvenu ustanovu, dok