Vučić će obavestiti građane kada dođe vreme za brigu

Predsednik Vučić je rekao da će Rafinerija Pančevo možda morati privremeno da prekine rad, ali da ne brinu, obavestiće ih "kada dođe vreme za brigu"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 2. avgusta novinarima da zemlja ima ogromne probleme u energetici, navodeći da će zbog niskog vodostaja Dunava Rafinerija Pančevo možda morati privremeno da prekine rad. “ Sve ćemo mi to parama, ekonomski da izdržimo, ali ne možete da izdržite ako kotacije nastave na rastu. Nema nafte, nema dizela“, rekao je Vučić. Iako je rekao da je pitanje „možemo li se“ izboriti protiv prirode, Vučić je kazao i da građani ne moraju