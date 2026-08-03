Katastrofa za Partizan, nije moglo gore - Evropa nemoguća misija?

Fudbaleri Partizana igraće protiv Hetafea u plej-ofu za ulazak u Ligu konferencije.

Crno-beli pre toga moraju da preskoče kazahstanski Tobol, nakon što su eliminisali Unu Štrasen iz Luksemburga. Čini se da je pred crno-belima gotovo nemoguć zadatak čak i da u tome uspeju, kako im nakon toga sledi put u Madrid i okršaji protiv tima koji je prošlu sezonu završio na sedmom mestu. Prvi meč na programu je 20. avgusta u španskoj prestnocii, a revanš sedam dana kasnije u Beogradu. Prethodno, Partizan će u četvrtak dočekati Tobol, a revanš je 13. avgusta