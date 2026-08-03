„Apel za spas Partizana“: Podnesite ostavke i to odmah

Nedeljnik pre 3 sata
„Apel za spas Partizana“: Podnesite ostavke i to odmah

Nekadašnji fudbaleri okupljeni oko „Apela za spas Partizana“ poručili su da rukovodstvo kluba iz Humske odmah podnese neopozive ostavke.

Rukovodstvo Partizana saopštilo je ranije u ponedeljak da će podneti ostavke ukoliko se crno-beli ne plasiraju u ligašku fazu Lige konferencije, istakavši da želi da skine pritisak sa igrača i stručnog štaba, prenosi RTS. Fudbaleri Partizana će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije igrati protiv Tobola, a pobednik ovog duela sastaće se sa Hetafeom u plej-ofu, što je bio verovatno i najteži mogući žreb za crno-bele. Crno-beli su u prva tri kola Superlige
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