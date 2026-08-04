Evropski ministri solidarni sa Španijom posle provale migranata u Seutu

Članice EU i države pridružene Šengenu su danas jedinstveno izrazile snažnu solidarnost sa Španijom posle prošlonedeljne provale desetina hiljada migranata u njenu enklavu - gradić Seutu, na severnoj, sredozemnoj obali Maroka, pohvalile brzo i efikasno reagovanje španske vlasti i založile se za jačanje spoljnih granica EU.

Migranti beže od španske policije na granici sa Marokom Foto: Tanjug/ AP Photo/ Antonio Sempere U saopštenju posle video-konferencije ministara unutrašnjih poslova EU se izražava saučešće zbog pogibije migranata tokom probijanja granice i plivanja oko nje da bi ušli u Seutu u nadi da će se odande domoći Evrope. Poslednji izveštaji španskih vlasti i Evropske komisije ukazuju da je velika većina onih koji su ilegalno prešli granicu, vraćena u Maroko i da nisu iz