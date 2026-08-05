Živković: EPS preduzeo mere zbog niskog dotoka Dunava, stabilno snabdevanje strujom

Insajder pre 1 sat  |  Tanjug
Živković: EPS preduzeo mere zbog niskog dotoka Dunava, stabilno snabdevanje strujom

Generalni direktor "Elektroprivrede Srbije" (EPS) Dušan Živković izjavio je danas da je EPS preduzeo sve potrebne mere zbog rekordno niskog dotoka Dunava i istakao da je elektroenergetski sistem pripremljen za ovakve situacije.

Dalekovod. Foto: Srđan Ilić "Mi smo preduzeli uglavnom sve mere. Ne možemo očekivati značajniji dotok Dunava u narednom periodu, Drina ima pristojan dotok za ovakvu hidrologiju i ovakvu sušu. Ono što mi radimo jeste kontinuitet snabdevanja električnom energijom, obezbeđivanje potrebnih količina, eventualno na tržištu, sa ključnim ciljem da zadržimo akumulacije na postojećem nivou, da zadržimo deponije uglja na postojećem nivou i da na taj način imamo sigurnost
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