Raketa kompanije SpaceX udarila u Mesec

Veruje se da se četvorotonski deo odbačene rakete kompanije SpaceX, koji je od prošle godine lutao svemirom, nenamerno velikom brzinom srušio na Mesec.

Sudar ne predstavlja nikakvu opasnost po Zemlju, ali se očekivalo da će na površini našeg prirodnog satelita ostaviti novi krater, piše Gardijan. Reč je o delu rakete Falcon 9, veličine manje zgrade, koja je u januaru 2025. godine lansirala lunarni lender američke kompanije Firefly Aerospace ka Mesecu. Očekivalo se da će telo rakete udariti u Mesec oko 7.35 po srednjoevropskom vremenu, brzinom od oko 8.690 kilometara na sat. Naučnici su predviđali da će udar podići