U Srbiji i danas veoma toplo, temperatura do 40 stepeni

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod i ponovio upozorenje da će toplotni talas na teritoriji zemlje obeležiti maksimalne temperature tokom dana i naredna dva dana od 35 do 40 stepeni uz tropske noći u Beogradu i Vojvodini.

Danas će duvati slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura će biti od 12 stepeni na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 23 stepena u Beogradu, a najviše dnevne od 35 do 40 stepeni. U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo, uz slab i umeren vetar, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura će biti oko 23 stepena, a najviša dnevna oko 38 stepeni.