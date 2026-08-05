U Srbiji i danas veoma toplo, temperatura do 40 stepeni

Nova pre 33 minuta
U Srbiji i danas veoma toplo, temperatura do 40 stepeni

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod i ponovio upozorenje da će toplotni talas na teritoriji zemlje obeležiti maksimalne temperature tokom dana i naredna dva dana od 35 do 40 stepeni uz tropske noći u Beogradu i Vojvodini.

Danas će duvati slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura će biti od 12 stepeni na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 23 stepena u Beogradu, a najviše dnevne od 35 do 40 stepeni. U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo, uz slab i umeren vetar, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura će biti oko 23 stepena, a najviša dnevna oko 38 stepeni.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Vreme danas sučano i veoma toplo, do 40 stepeni

Vreme danas sučano i veoma toplo, do 40 stepeni

Danas pre 38 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vojvodina

Društvo, najnovije vesti »

„Metastaziralo“: Lokalna Informerova glasila gora i od Informera?

„Metastaziralo“: Lokalna Informerova glasila gora i od Informera?

Danas pre 1 sat
Vreme danas sučano i veoma toplo, do 40 stepeni

Vreme danas sučano i veoma toplo, do 40 stepeni

Danas pre 38 minuta
Vremeplov: Eugen Savojski pobedio turske snage kod Petrovaradina

Vremeplov: Eugen Savojski pobedio turske snage kod Petrovaradina

RTV pre 33 minuta
Najedite se svih tih vaših funkcija

Najedite se svih tih vaših funkcija

Radar pre 1 sat
REM će pokazati da li smo državotvorni građani ili podanici

REM će pokazati da li smo državotvorni građani ili podanici

Radar pre 1 sat