Trivan: Upravljanje otpadom može biti unosan posao, a u Srbiji to ne postoji

Mene zanima kako da životnu sredinu dovedemo u redu i baš me briga koliko će to da košta, to je posao privrednika, izjavio je ministar zaštite životne sredine Goran Trivan na konferenciji "Zelena ekonomija i sistemsko upravljanje otpadom u Srbiji". On je rekao da u Srbiji postoji 18 regionalnih deponija, a da je planirao da se formira ukupno 26.