Dačić za RTS: Licemeri, podržavali su Kosovo jer su hteli slabu Srbiju – neće im poći za rukom

BEOGRAD: Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da ne očekuje od zemalja Evropske unije da, posle događaja u Kataloniji, kažu da su pogrešili se tiče Kosova.

"Mislim da je to nerealno očekivanje. Oni kada greše grešiće do kraja. Onda bi morali da pljunu sami na sebe. Oni su nas bombardovali zbog Kosova. To može (Donald) Tramp da kaže za bivšu američku politiku, može da kaže neko