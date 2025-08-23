Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Radio sto plus pre 36 minuta
Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Dojče post će značajno ograničiti isporuku paketa i robe iz Nemačke u Sjedinjene Države, ali „privremeno“, objavio je DHL danas, kao odgovor na pooštrene carinske propise SAD.

Počev od subote, Dojče post, što je drugi naziv za DHL-ovu logističku grupu na nemačkom tržištu, “privremeno će obustaviti” svoju standardnu uslugu dostave paketa u Sjedinjene Države, navodi se u saopštenju. Ovu uslugu uglavnom koriste pojedinci i mala preduzeća, sa maksimalnom težinom od 31 kilograma, piše -na sajtu DHL-a. Samo paketi deklarisani kao pokloni i vredni do 100 dolara (86 evra), kao i slanje dokumenata, biće izuzeti, ali će DHL pooštriti kontrole,
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Radio sto plus pre 6 minuta
Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Radio sto plus pre 1 sat
Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Radio sto plus pre 1 sat
Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Radio sto plus pre 2 sata
Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Radio sto plus pre 2 sata
Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Radio sto plus pre 3 sata
Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Radio sto plus pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NemačkaDolar

Najnovije vesti »

Protestna okupljanja: Demonstranti kod Vukovog spomenika, studenti iz Niša i Beograda u poseti Pirotu

Protestna okupljanja: Demonstranti kod Vukovog spomenika, studenti iz Niša i Beograda u poseti Pirotu

Blic pre 1 minut
Dobar dan iz Kragujevca! (VIDEO)

Dobar dan iz Kragujevca! (VIDEO)

Glas Šumadije pre 1 minut
Odbojkašice Srbije započinju odbranu svetske titule protiv Ukrajine (RTS 1, 15.30)

Odbojkašice Srbije započinju odbranu svetske titule protiv Ukrajine (RTS 1, 15.30)

RTS pre 1 minut
„Bilo je kao u Holivudu“: Legendarna spikerka Ljiljana Marković o počecima TV Beograd

„Bilo je kao u Holivudu“: Legendarna spikerka Ljiljana Marković o počecima TV Beograd

Danas pre 1 minut
"Kalčo" se vratio i obećava mnogo uzbuđenja - devet srpskih predstavnika u Seriji A

"Kalčo" se vratio i obećava mnogo uzbuđenja - devet srpskih predstavnika u Seriji A

RTS pre 1 minut