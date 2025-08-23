Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Radio sto plus pre 33 minuta
Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Dojče post će značajno ograničiti isporuku paketa i robe iz Nemačke u Sjedinjene Države, ali „privremeno“, objavio je DHL danas, kao odgovor na pooštrene carinske propise SAD.

Počev od subote, Dojče post, što je drugi naziv za DHL-ovu logističku grupu na nemačkom tržištu, “privremeno će obustaviti” svoju standardnu uslugu dostave paketa u Sjedinjene Države, navodi se u saopštenju. Ovu uslugu uglavnom koriste pojedinci i mala preduzeća, sa maksimalnom težinom od 31 kilograma, piše -na sajtu DHL-a. Samo paketi deklarisani kao pokloni i vredni do 100 dolara (86 evra), kao i slanje dokumenata, biće izuzeti, ali će DHL pooštriti kontrole,
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Radio sto plus pre 3 minuta
Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Radio sto plus pre 1 sat
Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Dojče post ‘privremeno’ ograničava isporuku paketa i robe iz Nemačke u SAD

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NemačkaDolar

Najnovije vesti »

Bitkoin porastao za 1,14 odsto na 99.152 evra, itirijum za 4,35 odsto na 3.854 evra

Bitkoin porastao za 1,14 odsto na 99.152 evra, itirijum za 4,35 odsto na 3.854 evra

RTV pre 47 minuta
Protestna okupljanja: Demonstranti kod Vukovog spomenika, studenti iz Niša i Beograda u poseti Pirotu (foto/video)

Protestna okupljanja: Demonstranti kod Vukovog spomenika, studenti iz Niša i Beograda u poseti Pirotu (foto/video)

Blic pre 23 minuta
Istorija i emocija na platnu! U Vojnom muzeju otvorena izložba povodom 110 godina od odbrane Beograda i Dana muzeja (foto)

Istorija i emocija na platnu! U Vojnom muzeju otvorena izložba povodom 110 godina od odbrane Beograda i Dana muzeja (foto)

Blic pre 53 minuta
Istorija i emocija na platnu! U Vojnom muzeju otvorena izložba povodom 110 godina od odbrane Beograda i Dana muzeja (foto)

Istorija i emocija na platnu! U Vojnom muzeju otvorena izložba povodom 110 godina od odbrane Beograda i Dana muzeja (foto)

Blic pre 53 minuta
Naljutio je Trampa: Hegset smenio generala zbog procene o šteti na iranskim nuklearnim objektima

Naljutio je Trampa: Hegset smenio generala zbog procene o šteti na iranskim nuklearnim objektima

Blic pre 28 minuta