Vučić: Neću bežati sa megdana

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je suština politike za koju se zalaže nezavisna Srbija i da dok je on na njenom čelu, neće dozvoliti da se u to mešaju stranci. Realno je da sa predlogom za Kosovo i Metohiju izađemo u martu sledeće godine, najavio je Vučić i istakao da će to biti rešenje koje zahteva bolne kompromise sa obe strane i koje će biti napadano sa svih strana.