Nik Kejv održao koncert u Beogradu

Nik Kejv i "The Bad Seeds" nastupili su večeras u skoro rasprodatoj beogradskoj Kombank areni.

Nov album nastajao je u periodu kada je Kejv izgubio sina i objavljen je dan nakon premijere dokumentarca novozelandskog reditelja Endrua Dominika "One More Time With Feeling" koji svedoči o muzičarevoj patnji i traumi. Budući