Izrečeno 7.847 mera udaljenja nasilnika i zabrane prilaska

Za četiri meseca primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, izrečeno je 7.847 hitnih mera, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, ističući da je iznenađen tako velikim brojem.

- Hitne mere su baš kada dođe do kraja. Nije to posle žučne svađe, ovde je policajac procenio da može da dođe do ozbiljnog nanošenja povreda, nasilja. Dakle - jun, jul, avgust, septembar, četiri meseca - 7.847 hitnih mera -