Danas hladno jutro, najviše do 13 stepeni

U Srbiji će danas ujutro biti hladno, mestimično sa mrazom i kratkotrajnom maglom.

Tokom dana biće pretežno sunčano, na severoistoku i istoku umereno oblačno. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od minus 3 do plus 3 stepena, najviša od 10 do 13 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.