Evo kada će se razvedriti

"Izdržite" oblake i slabu kišu još samo dan ili dva!

U Srbiji će danas biti umereno i potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, a na visokim planinama uveče sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 9 C, najviša od 12 do 16 C. Uveče i u toku