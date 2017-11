Moskva nikada nije bila za potpuni embargo S. Koreji

Predsednik Rusije Vladimir Putin spreman je za susret sa američkim liderom Donaldom Trampom na marginama azijsko-pacifičkog samita u Vijetnamu, rekao je danas šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.

“Čujemo najave Donalda Trampa da planira da održi sastanak sa predsednikom Putinom. Putin je za to spreman. Amerikanci to znaju”, rekao je Lavrov, prenosi Tass. Službe protokola su u kontaktu, dodao je on, i kada