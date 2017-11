Ji: Ništa nismo zahtevali od Srbije, nadamo se brzoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine

Kako prenosi VOA, on nije želeo da potvrdi, niti da demantuje spekulacije da će on biti naredni ambasador SAD u Makedoniji. Američki zvaničnik Hojt Brajan Ji izjavio da se tokom njegove nedavne posete Beogradu, "od Srbije nije zahtevalo ništa u vezi sa Kosovom". On kaže, međutim da je "u