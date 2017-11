Ljajić: Srpsko-bošnjački odnosi ključ stabilnosti u regionu

Beta pre 4 sata

Potpredsednik Vlade Srbije Rasim Ljajić rekao je agenciji Beta da jučerašnja izjava Bakira Izetbegovića o Kosovu, "bez obzira na to da li je preneta verodostojno ili nije", ne bi trebalo da bude razlog za zamrzavanje odnosa Srbije i BiH, ili čak za njihovo vraćanje nekoliko koraka unazad, jer bi se na taj način izgubilo dragoceno vreme u rešavanju otvorenih pitanja između Beograda i Sarajeva.

Posebno zbog toga, istakao je Ljajić, što ta izjava ne može proizvesti nikakvo praktično pravno dejstvo, čak i kad bi to neko želeo.

"Zbog ustavne konstrukcije i unutrašnjih odnosa u Bosni i Hercegovini tema priznavanja Kosova ne može ni pravno ni politički doći ni na dnevni red institucija u toj zemlji, a kamoli da se o njoj raspravlja", rekao je Ljajić agenciji Beta.

Pored toga, podvukao je Ljajić, "Bošnjacima bi očuvanje integriteta Srbije trebalo da predstavlja jedan od najvažnijih interesa, jer iz toga crpe argumente i za očuvanje integriteta Bosne i Hercegovine".

Ljajić je dodao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prethodnih godina uložio puno napora na izgradnji dobrih odnosa Srbije i Bosne i Hercegovine i da bi bila velika šteta da sada sve to padne u vodu.

"Mislim da je potrebno da nastavimo sa rešavanjem otvorenih pitanja u odnosima sa BiH, jer ta zemlja je najveći spoljnotrgovinski partner Srbije u regionu. Osim toga, ključ ukupne stabilnosti u ovom delu Evrope su manje - više, srpsko – bošnjački odnosi", kazao je Ljajić.

Što se tiče Sandžaka, Bošnjaci treba da nastave da održavaju kulturne i duhovnih veza sa Bosnom i Hercegovinom, što im ustav i zakoni Srbije omogućavaju.

"Ali jedina adresa za rešavanje svih njihovih problema je Beograd, jer je to i njihov glavni grad. I to preko legitimno izabranih predstavnika bošnjačkog naroda, u demokratskoj proceduri i kroz institucije sistema ove zemlje. To je princip koji treba da važi ovde i na svakom drugom mestu", rekao je Ljajić.

On je naglasio i da je Sandžaku potrebna pomoć u razvoju infrastrukture, ekonomskom oporavku, zapošljavanju i novim investicijama.

"Mi ćemo u tim oblastima tražiti pomoć i na istoku i na zapadu i ko god može da pomogne je dobrodošao. Ali, kada je u pitanju formulisanje političkih zahteva i potreba, predstavnici naroda u Sandžaku su jedini merodavni da o tome odlučuju i artikulišu njihove interese, jer su za to dobili mandat od građana na izborima", rekao je on.

"Mislim da smo na tom polju, zahvaljući Vladi Srbije, bez obzira na na nasleđene i nagomilane probleme, postigli veliki napredak u poslednjih nekoliko godina. To je jedan proces koji se nastavlja i verujem da ćemo uspeti da ekonomsku situaciju i infrastrukturu u Sandžaku značajno popravimo", zaključio je Ljajić.

Prema tome, kako je istakao, dva temeljna principa na kojima počiva stabilnost Zapadnog Balkana, a i šire, su nepovredivost granica i nemešanje u unutrašnje poslove drugih država.

"Dosledno sprovođenje tih principa garantuje da region iz perioda konflikta može da pređe u fazu razvoja i napretka", zaključio je Ljajić