Selaković o zapaljivoj retorici člana predsedništva BiH: Izetbegović ne poštuje teritorijalni integritet Srbije!

Generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković ocenio je danas da izjava člana predsedništva BiH Bakira Izetbegovića pokazuje da on ne poštuje teritorijalni integritet Srbije. "Nije suština u tome da li on to može, nego u tome da posle višegodišnjeg ulaganja u donose sa BiH čujemo legalnog i legitimnog predstavnika BiH koji bi priznao nezavisnost Kosova da od njega zavisi", kazao je Selaković. Selaković je kazao da je izjava...