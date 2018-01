Topi se asfalt: Najtopliji dan u Australiji od 1939. godine - 47,3 stepeni

U Sidneju živa u termometrima danas dostiže 47,3 stepena C, zbog čega je današnji dan najtopliji od 1939. godine. Kako javlja BBC, u oblasti oko Sidneja proglašeno je upozorenje na opasnost od požara a u gradu je potpuno zabranjeno paljenje vatre. Temperaturni rekord je prethodno zabeležen 1939. godine kada je izmereno 47,8 stepeni C. PROČITAJTE JOŠ: HAOS U AUSTRALIJI: Topi se asfalt, temperature i do 46 Celzijusa; Požar progutao nekoliko...