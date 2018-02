Han: Srbija ima realnu perspektivu u EU, ali mora da reši bilateralne sporove

Beta pre 2 sata

Evropski komesar za proširenje Johanes Han poručio je danas u Beogradu da svi delovi Zapadnog Balkana imaju perspektivu koja je izražena u strategiji Evropske komisije za Zapadni Balkan i da Srbija kao jedan od lidera u evrointegracijama Zapadnog Balkana može da pomogne u napretku celog regiona na putu ka Evropskoj uniji.Han je rekao, na zajedničkim konferencijama za štampu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić, da dugotrajna stabilnost zahteva pomirenje i dobrosusedske odnose, i da Evropska unija ne može i neće da uvozi bilateralne sporove."Srbija mora da reši i primeni pravno obavezujući sporazum sa Kosovom, a mi smo tu da pomognemo kao i u rešavanju drugih graničnih pitanja sa drugim susedima", poručio je danas Han srpskom državnom vrhu.On je dodao da to treba videti kao priliku "jer nerešeni granični problemi nisu dobri ni za jednu zemlju i zato na to treba gledati kao na nešto pozitivno".Među glavnim porukama EU koje je Han doneo u Beograd dan nakon objavljivanja Strategije za Zapadni Balkan kojom je predviđeno da Srbija, uz ispunjenje svih uslova, 2025. može postati članica EU, bilo je nastavak sprovođenja reformi u oblasti vladavine prava, rešavanje bilateralnih sporova sa susedima i dobrosusedska saradnja.Han je zahvalio Vučiću "na hrabrosti da pokrene unutrašnji dijalog" o Kosovu jer se to ne tiče samo budućnosti Srbije već bezbednosti i mira u celom regionu u kojem Srbija ima možda najznačajniju ulogu.Han je rekao da je trenutno suviše rano reći kako će se materijalizovati pravno-obavezujući sporazum Beograda i Prištine, dodajući da je dijalog Beograda i Prištine težak i da ne želi da prejudicira kakav će biti njegov rezultat."Suviše je rano reći kako će se normalizacija odnosa materijalizovati ali je važno da to bude pravno-obavezujući sporazum", kazao je Han na konferenciji za novinare u Vladi Srbije.Evropski komesar za proširenje je rekao da Srbija ima realnu perspektivu u EU i da zemlju očekuju teške reforme, naročito u vladavini prava."Srbiju očekuju teške reforme, naročito u vladavini prava, ali ne samo na papiru, već da se životni uslovi građana u Srbiji poboljšaju", rekao je Han.Kako je naveo, Srbija je trenutno jedna od predvodnica na evropskom putu koje mogu poslužiti kao primer zemljama regiona koje imaju zajednički cilj, a to je članstvo u EU.U juče objavljenoj Strategiji Evropske komisije za Zapadni Balkan navodi se da su Crna Gora i Srbija najdalje odmakle u evrointegracijama od zemalja regiona.Han je rekao da su evrointegracije "regata a ne konvoj", što znači da će zemlje regiona ulaziti u EU prema zaslugama u sprovedenim reformama.Evropski komesar je rekao da u regionu postoji mnogo neiskorišćenog potencijala i da je potrebno povećati saradnju i ekonomsku razmenu.On je rekao da pozitivni rezultati dijaloga Beogarda i Prištine treba da budu u interesu i Kosova i Srbije, a to je evropska perspektiva.Govoreći o indikativnom datumu za ulaz u EU, rekao je da se ne bi trebalo obavezivati na precizne datume, jer je uvek reč o kvalitetu, a ne o brzini, kao i da je najvažnije rešenje koje će doneti mir i stabilnost.Govoreći o odnosima Srbije i Hrvatske, ocenio je da predlog predsednika Srbije Aleksandra Vučića o šestomesečnom moratorijumu na teme iz prošlosti "kao doprinos"."Naročito u ovom regionu nisu potrebni samo političari već državnici, potrebno je gledati u daleskosežnu perspektivu, ponekad prećutati neko pitanje da biste napredovali i upravo to cenim kao doprinos", rekao je Han na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Vučićem.On je dodao da je za početak potrebno da Hrvatska i Srbija imaju korektne dobrosusedske odnose jer je reč o dve važne zemlje u regionu.Han je došao u Beograd dan nakon objavljivanja Strategije EU za Zapadni Balkan kojom je predviđeno da Srbija, uz ispunjenje svih uslova, 2025. može postati članica EU.Suviše rano reći kako će se materijalizovati normalizacija odnosa Beograda i PrištineKomesar za evropsku susedsku politiku Johanes Han izjavio je danas da je trenutno suviše rano reći kako će se materijalizovati pravno-obavezujući sporazum Beograda i Prištine.Han je posle sastanka sa predsednicom Vlade Srbije Anom Brnabić ocenio da je dijalog Beograda i Prištine težak i dodao da ne želi da prejudicira kakav će biti njegov rezultat."Suviše je rano reći kako će se normalizacija odnosa materijalizovati ali je važno da to bude pravno-obavezujući sporazum", kazao je Han na konferenciji za novinare u Vladi Srbije.Prethodno su direktorka Evropske komisije za Zapadni Balkan i ministri rada i evropskih integracija, Zoran Đorđević i Jadranka Joksimović, potpisali dva sporazuma kojima je EU sa 44 miliona evra podržala Srbiju u boljem upravljanju granicama i migracijama.Navodeći da članstvo u EU ostaje strateški cilj Srbije, premijerka Ana Brnabić ocenila je da su danas potpisani sporazumi o sektorskoj budžetskoj podršci "još jedan dobar pokazatelj našeg partnerstva sa EU"."Posle objavljivanja strategije EU za proširenje na Zapadni Balkan, razumeli smo na čemu je fokus i šta treba da uradimo da bi iskoristili šansu pred nama", kazala je premijerka.Ona je dodala da sektorska budžetska podrška EU pomaže Srbiji da tehnički završi neke stvari kao i da se slični projekti odnose na reformu javne uprave i obrazovanja.Podsećajući da je EU najveći donator Srbiji jer je od 2007. godine dala više od dve milijarde evra bespovratne pomoći, evropski komesar Johanes Han ocenio je da se danas potpisanim sporazumima nastavlja put evropske perspektive Srbije."Danas smo potpisali dva važna ugovora, od kojih jedan, vrednosti 28 miliona evra, značajno doprinosi ostvarivanju poglavlja 23 i 24, koji se tiču ljudskih prava i vladavine prava", kazao je Han.Po njegovim rečima, drugi sporazum, vredan 16 miliona evra, tiče se pomoći Srbiji kada je reč o boljem upravljanju migracijama."Moramo pomoći zemljama koje su bile pogođene neviđenim migrantskim talasom. Ovaj sporazum deo je većeg projekta vrednog 77 miliona evra", kazao je Han.Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović kazala je da je Srbija na osnovu danas potpisanih sporazuma, dobila bespovratna sredstva od EU."Ta sredstva idu direktno u budžetski sistem što je izraz velikog poverenja koje EU ima u Srbiju kao zemlju kandidata", kazala je ministarka.Ulazak u EU da postane nacionalni ciljEvropski komesar za proširenje Johanes Han izjavio je danas u Beogradu da je 2025. godina indikativan datum, ali ambiciozan i ostvarljiv rok za ulazak Srbije u Evropsku uniju.Han je rekao na zajedničkoj konferenciji za štampu sa premijerkom Srbije Anom Brnabić da dalji napredak zavisi od Srbije i brzine kojom Beograd ostvari već poznate uslove za članstvo u EU.Dodao je da ulazak u EU treba da bude nacionalni cilj koji će ujediniti sve delove društva."Naša pažnja prema Srbiji ostaće ista u narednom periodu", rekao je Han i dodao da će Beograd do kraja meseca posetiti i predsednik Evropske komisije Žan-Klod-Junker.U Vladi su potpisana dva sporazuma - Finansijski sporazum o sektorsko-budžetskoj podršci za integrisano upravljanje granicom i Ugovor o donaciji između EU i Srbije za pomoć u rešavanju migrantske krize (MADAD 2).Sporazume su potpisali ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević sa direktorkom za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za susedsku politiku i pregovore o proširenju Henovevom Ruis Kalaverom.Han je došao u Beograd dan nakon objavljivanja Strategije EU za Zapadni Balkan kojom je predviđeno da Srbija, uz ispunjenje svih uslova, 2025. može postati članica EU.