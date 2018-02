Evo kakvo nas vreme očekuje

Foto: Mondo/Stefan Stojanović Više padavina ujutro i pre podne na severu, istoku i u planinskim predelima. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni, sa uslovima za lokalnu pojavu vejavice u planinskim predelima, po podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od minus 1 do 2 C, najviša dnevna od 0 do 5 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti oblačno, povremeno sa snegom, više padavina se...