Sutra hladno, mestimično s kišom i susnežicom

Vetar će biti slab i umeren, istočni i jugoistočni, u košavskom području i na planinama povremeno jak, na jugu Banata i u Pomoravlju sa olujnim udarima. Najniža temperatura će biti od minus jedan do četiri, a najviša do jedan stepen na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini, do osam stepeni u centralnim i južnim krajevima. U Beogradu će biti oblačno i vetrovito, povremeno s kišom i snegom, uz ; umeren i jak, istočni i jugoistočni vetar....