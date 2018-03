Glumica Jelica Sretenović: Za Antića je glavna uloga gradonačelnika

Objašnjava da gradska vlast treba da ima sluha da isprati to što se Beograd menja svakog dana, da ko to ume - pobeda je već u njegovim rukama. Otkriva da je ponudu prihvatila jer prestonica može mnogo da učini za glumce, a jedan od njenih ideja je da se otvori još manjih scena za mlade glumce ali i obezbeđivanje pomoći za slobodne umetnike. Otkud to da ste odlučili da budete na listi SPS? - Ponuđeno mi je da budem na listi SPS-a, a ja...