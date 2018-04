Rast azijskih indeksa

Strahovanja od trgovinskog rata su splasnula jer je glavni Trumpov ekonomski savjetnik Larry Kudlow poručio da su vlasti prije u pregovorima s Kinom nego u trgovinskom ratu. Na pitanje novinara radi li se zapravo o pregovaračkoj taktici, Kudlow je kazao: "Da, to je moguće. To je dio procesa." A najave koje stižu iz obje zemlje nazvao je otvorenim prijedlozima. To je umirilo ulagače jer je sve raširenije mišljenje da je najava carina zapravo...