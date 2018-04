Evo kakvo nas vreme očekuje na Vaskrs

U Srbiji će ujutru po kotlinama biti kratkotrajna magla, a tokom dana iznad većeg dela pretezno sunčano i toplije, samo u Timočkoj Krajini umereno oblačno i suvo

U Srbiji će ujutru po kotlinama biti kratkotrajna magla, a tokom dana iznad većeg dela pretezno sunčano i toplije, samo u Timočkoj Krajini umereno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, u kosavskom području i na planinama istočne Srbije i jak, na jugu Banata povremeno olujni, jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 10 C, a najviša od 20 do 24 C, saopštio je Republicki hidrometeorološki zavod. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije....