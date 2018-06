Vučić: Ne podležem pritiscima ni SAD, neću ni na ulici

On kaže da će nadležni državni organi raditi svoj posao i nikome neće dozvoliti da maltretira druge građane. "E zato se živ jedem. Moj zadatak je da obezbedim bezbednost za sve građane Srbije, a ne da lopovi i batinaši caruju. Kad se to završi, sešćemo da vidimo šta možemo da uradimo. Stvari ćemo da rešavamo kada ne bude pritiska na ulicama. To da blokirate autoput, nećete nikada, bez posledica", rekao je...