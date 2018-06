U Beogradu održana junska Parada ponosa

Junska parada ponosa održana je u subogtu u Beogradu, mirno i bez većih incidenata. Učesnici skupa "Parade ponosa Srbija 2018" prošetali su se centrom grada, od Pionirskog parka, kruz Ulicu kralja Milana, preko Terazija, Trga Republike, do Studentskog parka, noseći zastave Srbije, zastave duginih boja i zastave posvećene transrodnim osobama. Nosili su transparentne "To što vidiš nije to što piše", "Nije ružna nijedna grupa samo...