Deset najvažnijih rezultata Vlade

1. Bolji životni standard: povećane penzije za 5%, a do kraja godine biće ukinute mere smanjenja penzija iz 2014. godine, čime će svim penzionerima penzije biti povećane u p roseku za 7,2%. Povećane plate zaposlenima u javnom sektoru za 5% do 10%. Do kraja godine, zbog suficita u budžetu i zadovoljavajućeg privrednog rasta, planira se dodatno povećanje platau javnom sektoru. Minimalna cena rada povećana za 10%, sa 130 dinara na 143...