Đurić: Opozicija ne mari za Kosovo

Beta pre 7 sati

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije Marko Đurić kritikovao je danas izjavu predsednika Narodne stranke Vuka Jeremića da je opozicioni blok na korak do formiranja Saveza za Srbiju, čija će ključna tačka politike o Kosovu biti otpor potpisivanju sporazuma koji bi Prištini omogućio stolicu u UN.On je poručio da opozicija ne mari za Kosovo i da je njihova jedina želja izazivanje veštačke krize i rušenje izabrane vlasti u Srbiji."Njihova jedina želja i cilj je da iz najsebičnijih interesa, spreče postizanje bilo kakvog dogovora o našoj južnoj pokrajini, koji bi makar delimično zadovoljio srpske državne i nacionalne interese", rekao je Đurić, a prenela Srpska napredna stranka.On je kazao da je "na zahtev" Jeremića, koji je i bivši ministar spoljnih poslova Srbije, "Međunarodni sud pravde potvrdio legalnost jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova"."Podsećam i njega i njegove saveznike da Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka imaju pet puta veću podršku građana nego svi oni zajedno, i da u Srbiji mogu da na vlast dođu samo ako im građani to dozvole, a to se nikada neće desiti jer oni su simbol neodgovorne, antidržavne i lopovske vladavine", dodao je Đurić.