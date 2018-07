Trump: U pitanju sporazum o slobodnoj trgovini Velike Britanije i SAD-a

Američki predsednik Donald Trump izjavio je da bi sporazum o slobodnoj trgovini s Velikom Britanijom mogao biti neostvarljiv ukoliko ta zemlja odluči da sprovede predloženi plan britanske premijerke Therese May zadržavanja uskih ekonomskih odnosa s Evropskom unijom nakon Brexita. On je za britanski The Sun kazao kako će plan za Brexit "definitivno uticati na trgovinu sa Sjedinjenim Američkim Državama - nažalost, negativno". Plan...