Kineski ambasador: Rešavanje kosovskog pitanja najvažnije za Srbiju

Ambasador Kine u Beogradu Li Mančang kaže da je rešavanje kosovskog pitanja najvažnije za Srbiju i njen teritorijalni integritet. On smatra da za rešavanje tako velikog pitanja ne bi trebalo postavljati rokove. "To je čisto moje lično mišljenje, nije zvanično. Kada je reč o pitanju Kosova, to se odnosi na suverenitet, teritorijalni integritet Srbije, to je najvažnije pitanje za jednu zemlju, vladu i narod", rekao je Li za RTS. On je naveo...