Erdogan vraća smrtnu kaznu u Turskoj

Turska bi uskoro mogla ponovo da uvede smrtnu kaznu, izjavio je turski predsednik Redžep Tajip Erdogan tokom sahrane žene i bebe koje su poginule u eksploziji mine na putu. On je u turskom gradu Sivasu obećao da će "do poslednjeg teroriste" nastaviti sa borbom protiv Radničke partije Kurdistana. Ergdogan je ponovio da ne bi oklevao da odobri uvođenje smrtne kazne ukoliko bi turski parlament usvojio zakon kojim bi se to i odobrilo, javio je...