Đorđević: Vlada preduzima mere zbog manjka radne snage

Beta pre 4 sata

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio je danas da Vlada Srbije preduzima određene mere nakon što je uočila manjak radne snage u nekim oblastima kako bi se izbegli problemi u budućnosti.On je za Radio-televiziju Srbije kazao da najviše nedostaju radnici za stara zanimanja i dodao da je želja Vlade Srbije ne samo kreiranje novih radnih mesta već i stvaranje radne snage koja će biti kvalifikovana da radi na tim radnim mestima."Imamo manjak radne snage i želja nam je da probamo kroz prekvalifikacije da dođemo do adekvatne radne snage. Počeli smo od IT sektora, uspeli smo, videli da postoji veliko interesovanje. To je sada popularno zanimanje. Sada idemo preko lokalnih nacionalnih službi, da vidimo šta je potrebno od zanimanja, i radimo tendere da prikupimo ljude koji mogu da ih prekvalifikujemo i da dođemo do kadrova", kazao je Đorđević.On je kazao da se radi i na usklađivanju potreba tržišta i obrazovnih profila.Povodom primene Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, koja je počela 1. jula, Đorđević je rekao da bi ovog meseca trebalo da stignu prve nadoknade porodiljama po tom zakonu."Svi koji su uplaćivali makar jedan mesec, makar jedan dinar, imaju pravo da u određenom procentu dobijaju od države koliko god da su odsutni", rekao je Đorđević.On je kazao da će isplate biti redovne i da će se za tekući mesec isplaćivati narednog meseca."U avgustu očekujemo prvu isplatu za jul mesec. Sve ide kako treba", kazao je Đorđević.Komentarišući slučaj trudnica i porodilja iz kompanije "Hendi", Đorđević rekao je da se čekalo da poslodavac isplati naknade, ali da su dobijena uveravanja da će to da se dogodi ovih dana."Mi smo stupili u kontakt sa vlasnikom i imamo uveravanja da će to da se desi sada u ovim danima. Država čini sve u skladu sa zakonom da bude rešeno i mislim da ćemo vrlo brzo rešiti pitanje porodilja u 'Hendiju'", rekao je Đorđević.