Popović Ivković: Vesna Pešić će nastaviti sa vređanjem drugih

Članica Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) i državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova Biljana Popović Ivković ocenila je danas da je sociološkinja Vesna Pešić svojom izjavom o presudi Višeg suda u Beogradu, pokazala da će "nastaviti istim tempom u vređanju i omalovažavanju drugih".Reagujući na izjavu Vesne Pešić o presudi po kojoj su portal "Peščanik" i ona kao stalna saradnica osuđeni da solidarno isplate 200.000 dinara ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću, Popović Ivković je u otvorenom pismu na svom Tviter nalogu navela da "Pešić želi da ospori nezavisnost sudija kao ličnosti i njihovu slobodu da donesu odluku na osnovu sopstvene presude"."Očigledno povređena presudom Višeg suda u Beogradu, ne skriva svoj ego i jasno daje do znanja da će nastaviti istim tempom u vređanju i omalovažavanju drugih", navela je Popović Ivković u otvorenom pismu.Popović Ivković je dodala da povezivanje ministra Stefanovića sa rušenjem u Savamali od Vesne Pešić predstavlja vrhunac bahatosti.Prema njenim rečima, zabrinjavajuće je to kako sociološkinja i pojedina novinarska udruženja imaju različite aršine u tumačenju sudskih presuda."Kada se u slučaju tužbe Nebojše Stefanovića protiv NIN-a donese odluka koja je njima podobna, onda se govori o nezavisnom i nepristrasnom sudstvu i sudije se veličaju, a kada je suprotno, sudije se stavljaju na stub srama, provlače kroz blato i osporavaju, tobože sa tvrdnjama o politički motivisanim odlukama", navela je Popović Ivković.Ona je dodala da Pešić ide još dalje tvrdnjama da se "sudija nije držala zakona"."To samo ukazuje da bi ona pravdu uzela u svoje ruke i kao vrhovni sudija vratila vreme kada su njeni politički saveznici upravljali državom, a politički neistomišljnici ubijani na protestima".Popović Ivković je ocenila da presuda Višeg suda nema nikakve veze sa slučajem rušenja u Savamali, niti je bila predmet sudskog spora, a da Pešić pokušava da skrene temu u potpuno drugom pravcu."Vesni Pešić su uvrede svakodnevni vokabular, a sada perfidno sebe predstavlja kao žrtvu i uvredu na račun Nebojše Stefanovića u svom maniru 'dosoljavanja' opravdava sa rušenjem u Savamali. To radi i danas u svojim organizovanim napadima na ministra i aktuelnu vlast", navela je ona.Ona je dodala da će Stefanović po donošenju konačne presude odštetu od 200.000 dinara uplatiti porodicama poginulih radnika MUP.Sociološkinja Vesna Pešić izjavila je da za nelegalno rušenje objekata u beogradskoj četvrti Savamala nije odgovarao niko, osim nje i portala "Peščanik".Ona je za televiziju N1 kazala da je nelegalno rušenje u Savamali najskandalozniji događaj, jer je država suspendovana, građani maltretirani, privatna imovina rušena noću pod fantomkama, ali da veruje da neće biti rešen zato što se zna ko ga je sproveo, kao što se imenom i prezimenom zna ko je iza nelegalnog objekta na Pančićevom vrhu na Kopaoniku.