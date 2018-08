Dodik: Opštine sa severa Kosova trebalo bi vratiti u sastav Srbije

Beta pre 6 sati

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik ocenio je da malo ko razmišlja o tome da li bi Srbija mogla da podnese da joj se vrati Kosovo i da Albanci dobiju 30 odsto poslaničkih mesta, mesto premijera ili predsednika države."Da biste se legitimisali pred međunarodnom zajednicom morali biste Albancima da date 30 odsto mesta u parlamentu, mesto premijera, ili predsednika Skupštine ili mesto predsedika države. Morali biste da uvedete njihov jezik barem u parlament. Ako neko misli da to možemo, hajde to da guramo", rekao je Dodik za Blic od nedelje i dodao da misli da te spremnosti nema.On je dodao da smatra i da bi četiri opštine sa severa trebalo da se reintegrišu u sastav Srbije, da se obezbedi najviši međunarodni standardi za zaštitu srpskog naroda na Kosovu i crkvene imovine kao i da se za nju traži neka vrsta eksteritorijalnosti."Istorija nekad popravi svoje greške, ali sve zavisi od ljudi", rekao je Dodik.On je naveo da, kada je pitao u Briselu što ne prihvate da se te četiri opštine reintegrišu u Srbiju, da su mu rekli da od njih to niko nije tražio.Predsednik RS je ocenio da je problem srpske politike u tome što ništa ne tražimo već samo očekujemo.Ovo je vreme srpskog traženja, a ne očekivanja da vam neko nešto da, zaključio je Dodik.