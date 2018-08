Danas pretežno sunčano i toplo,uveče kiša i grmljavina

NOVI PAZAR – U Srbiji će danas biti pretezno suncano i toplo sa maksimalnom temepraturom do 34 stepena, sa slabim i umerenim jugoistocnim vetrom. Uveče i tokom noći na severu i zapadu očekuje naoblačenje sa kisom, pljuskovima, grmljavinom i pojacanim severozapadnim vetrom. Jutarnja temperatura biće od 14 do 23 stepena, najviša od 31 do 34 stepena, saopštio je Republicki hidrometeorološki zavod. U Novom Pazaru će biti pretežno suncano i...