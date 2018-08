'Zlatni masters': Zašto Federer nema lek za Đokovića

BBC News pre 4 sata

Getty Images Pobedom u Sinsinatiju Đoković je došao do 70. titule u karijeri

Svi se sećamo tog udarca. Udarca koji je ušao u istoriju.

Te 2011. godine u finalu US opena Federer je imao sve. Vodio je 5:3 u petom setu, servis je bio njegov, kao i publika.

Semafor pokazuje 30:15 za Federera.

Prvi servis - aut. Šansa za Novaka. Drugi servis - Đoković pogađa mrežu. 40:15.

Publika slavi. Dve meč lopte za Švajcarca.

Đoković polako prelazi na drugu stranu terena, sluša buku sa tribina i blago klima glavom, kao da mu kroz glavu prolazi „ok, samo vi navijajte za njega".

Tišina. Federer servira za pobedu.

I onda bomba - jedan od najboljih riternova u istoriji tenisa. Švajcarac je lopticu mogao samo da isprati pogledom, ako i toliko.

Novak gleda ka publici i diže ruke.

„Hoćete li sada da me podržite", kaže engleski komentator, čitajući možda Novakove misli.

Sledeći Federerov servis za pobedu Đoković je dočekao uz osmeh.

Getty Images Đoković je jedini u istoriji tenisa koji je osvojio sve Masters turnire

Zlatni masters

Sličan poen viđen je i tokom finala Sinsinatija, doduše ne u tako važnom trenutku.

Bilo je 2:2 u drugom setu i Federer je imao 30:0, kada je Đoković posle jednog servisa pogodio na isti način kao pre sedam godina.

Ishod je na kraju oba meča bio isti - Novak je slavio.

Pobedom na Federerom u dva seta (6:4, 6:4) u finalu Sinsinatija Đoković je došao do „Zlatnog mastersa" - ima titule iz svih devet turnira serije 1.000, drugih po veličini i važnosti.

Koliko je to veliki uspeh pokazuje i činjenica da to niko pre njega nije uspeo to da uradi, pa ni Nadal i Federer.

Uz sva četiri osvojena Grend slema, Novakov uspeh je zaista neverovatan.

Đoković je usavršio igru na svakoj podlozi i kada je u formi dominantan je bez obzira na to da li igra na travi, betonu ili šljaci.

Sada je prešao i nivo nazvan „brzi beton" Sinsinatija u kojem je došao do 70. titule u karijeri, kao i 31. osvojenog Mastersa.

Novakove titule na Mastersima

Majami - 6

Indijan Vels - 5

Rim - 4

Toronto - 4

Pariz - 4

Šangaj - 3

Monte Karlo - 2

Madrid - 2

Sinsinati - 1

„Kada igra kako ume..."

Selektor tenisera Srbije Nenad Zimonjić za BBC na srpskom kaže da Novaku niko ne može da parira kada je u najboljoj formi i kada igra kako ume.

„Mnogo je napredovao. Federer je agresivan, stalno napada, ali je Novak neverovatan defanzivac. Uspeo je sve da neutrališe.

„Federer je i dosta stariji, pa ne može da bude brži i fizički spremniji, ne može da napreduje u odnosu na Novaka na tom planu", ističe Zimonjić.

Kako kaže, najvažnije je da Đoković bude zdrav.

„Ponovo ima samopouzdanje i opet gledamo vrhunski tenis. Navijači će uživati".

Nema leka

Novak sada u međusobnim mečevima protiv tenisera kojeg mnogi vide kao najboljeg u istoriji - i koji ga je tri puta pobedio u finalima Sinsinatija - vodi 24:22.

Federer je protiv Đokovića poslednji put slavio u Londonu 2015. godine, a u poslednjih 10 mečeva izgubio je čak sedam puta.

Nove okršaje su u međuvremenu sprečile povrede.

Ipak, da Federer ima problem sa Đokovićem pokazuje i to da na nekom Grend slemu čeka na pobedu još od Vimbldona 2012. godine.

Sportski novinar B92 Nikola Đukić kaže za BBC na srpskom da „verovatno i oni najzagriženiji Federerovi navijači mogu da potvrde da mu je Novak problem".

Da, Novak se vratio!

Više nije bitno šta Novak jede

„Đoković je verovatno jedini teniser u istoriji tenisa koji može da se pohvali da ima mentalnu i igračku prednost u odnosu na Federera i Nadala.

„To se najbolje primeti u uvodnim fazama mečeva, kada ruka još nije 'opuštena', posebno po govoru tela Švajcarca i Španca koji često izbegavaju i kontakt očima", navodi Đukić, poznavalac tenisa koji dugo prati Novakovu karijeru.

Kako kaže, mnogo je razloga zbog kojih je Federeru toliko teško da igra sa Novakom.

„U svaki meč ulazi sa određenom sumnjom jer ga je naš igrač pobeđivao gde je stigao, pa i na Vimbldonu koji je 'Federerovo dvorište', kako to vole da kažu strane kolege",

„A ako bih birao jedan udarac zbog čega je to tako, svakako bih izabrao ritern. Njime u većini slučajeva, posebno kada se mečevi lome, Novak uspeva da neutrališe Rodžerov raznovrstan servis i stekne prednost u poenima", ističe Đukić.

Getty Images Novak bi na US openu mogao do finala, smatra sportski novinar Nikola Đukić

Šta dalje?

Novak je trijumfom u Sinsinatiju osvojio 1.000 bodova i sada deli šesto mesto ATP liste sa hrvatskim teniserom Marinom Čilićem.

Petoplasirani Kevin Anderson mu beži samo 170 bodova, četvrti teniser sveta Aleksandar Zverev 400, dok Del Potro na trećem ima 1.055. više.

Federer i lider Nadal su i dalje daleko.

ATP lista:

Rafael Nadal 10.040

Rodžer Federer 7.080

Huan Martin del Potro 5.500

Aleksandar Zverev 4.845

Kevin Anderson 4.615

Novak Đoković 4.445

Marin Čilić 4.445

Grigor Dimitrov 3.790

Dominik Tim 3.485

David Gofan 3.435

Međutim, Novak do kraja godine ne brani poene ni na jednom turniru, pa ima veliku šansu da napadne sam vrh, a ostala su još četiri velika takmičenja - US Open, Mastersi u Šangaju i Parizu, kao i završni turnir u Londonu.

Prema Đukićevim rečima, Novaka u Njujorku treba očekivati u najboljoj formi.

„Realno je razmišljati o finalu i možda o novom trofeju. Ono što je dobro jeste da igra bez pritiska prošlogodišnjih rezultata i da će mu svaki turnir biti nova mogućnost da napreduje".

Đukić smatra da je Đoković na Vimbldonu i sebe iznenadio, pa sada rasterećeno prilazi svakom takmičenju.

„Već je došao nadomak petorice najboljih, treba očekivati dobar rezultat i u Njujorku jer će mu žreb biti lakši u uvodnim rundama, ali i odlične nastupe na turneji po Kini gde tradicionalno igra dobro.

„Mislim da bi do Londona mogao da bude među tri najbolja na svetu, uz najmanje finale u Njujorku, a onda da u finišu sezone izazove svetski tron".

Zimonjić ističe da Novak na svaki turnir do kraja sezone treba da ide sa namerom da ga osvoji.

„Kandidati za prvo mesto su Nadal, Federer i on, a sa US openom u igri je 5.500 poena. Sve je moguće".

