Dala šest, mogla još toliko, Švajcarska igra strašan fudbal (video)

Ako tražimo selekciju koja je najviše pokazala na startu Lige nacija to je bez dileme Švajcarska. Odlična reprezentacija Valadimira Petkovića priredila je ovog popodneva u Sent Galenu istinski fudbalski spektakl svojim navijačima i do vrha napunila mrežu "tvrdog" Islanda. Bilo je 6:0, a moglo je lako i 10:0, bez preterivanja. Ni simpatičnim fudbalerima i navijačima sa severa Evrope sigurno nije bilo prijatno sredinom drugog poluvremena kada...