Na svečanosti u Beogradu promovisani novi potporučnici Vojske Srbije

U prisustvu nekoliko hiljada građana, u čin potporučnika su promovisana 102 kadeta Vojne akademije, među kojima su dvojica kadeta iz sastava Oružanih snaga BiH, kao i jedan kadet iz MUP-a Republike Srpske, i 29 kadeta i kadetkinja Medicinskog fakulteta VMA. Obraćajući se najmlađim oficirima Vojske Srbije (VS), predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da su oni čuvari ugleda VS, a da je njihova snaga odvraćajući faktor za one koji bi želeli...