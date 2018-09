Vučić: Milošević veliki srpski lider, ali nije mogao protiv celog sveta

"To je notorna laž i da nikome od nas ne pada na pamet da u takvom poslu učestvujemo, jedino što želimo je da za vas izborimo veća prava", rekao je Vučić i dodao da rešenje nije na vidiku, ali da se "Bogu moli da ga bude u narednih 10 ili 20 godina". Vučić je rekao da će kada bude imao nešto da saopšti o dogovoru, to će saopštiti "ne u Beogradu, već u Kosovskoj Mitrovici". On je dodao da ne želi da menja granice, već prava Srba na Kosovu....