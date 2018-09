Lazanski o haosu na Kosovu: Srbija pokazala svetu da nudi ruku prijateljstva, a Albanci su to odbili

Miroslav Lazanski, pisac, novinar i vojno-politički komentator, komentarišući današnje nemire na Kosovu i Metohiji, da je Srbija pokazala svetu da nudi ruku prijateljstva, a da su to Albanci odbili Vojno-politički komentator tvrdi da su ovo dokaz da Albanci ne žele Srbe na Kosovu i da nemaju nezavisnu državu, kao što misle. - To je dokaz da je to jedna divlja, kvazi država i pokazatelj da Albanci ne žele Srbe na Kosovu. Ni vlast, ni...